Wilhelmshaven: Arbeiter fällen 300 Pappeln am Friesendamm

In den kommenden drei Wochen fällen Arbeiter in Wilhelmshaven rund 300 große Pappeln für die Sicherheit im Straßenverkehr. Von den bis zu 40 Meter hohen Bäumen waren wiederholt einzelne Exemplare bei Sturm auf den Friesendamm gestürzt. Behörden mussten den Friesendamm bei Sturmwarnungen bis zu viermal im Jahr tageweise sperren. Ein Kran unterstützt die Arbeiten. Er hält die Bäume an der Spitze und hebt sie dann aus dem Wäldchen. Auf diese Weise will die Stadt kleinere Birken, Erlen, Spitzahorn und Eschen schützen, die zwischen den Pappeln stehen. Der Friesendamm bleibt für die Zeit der Maßnahmen zwischen der Straße Zum Ölhafen und der Kreuzung Ölhafendamm in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

