Stand: 18.01.2022 21:07 Uhr Wilhelmshaven: 73-Jähriger stirbt bei Autounfall

Bei einem Verkehrsunfall in Wilhelmshaven ist am Mittwochnachmittag ein 73 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, war ein 32-jähriger Autofahrer auf der Möwenstraße in nördlicher Richtung unterwegs, als der 73-Jährige, von der Autobahnabfahrt kommend, in die Straße einbiegen wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, die näheren Umstände sind noch unklar. Durch die Wucht wurden beide Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Der Pkw des 73-Jährigen wurde total zerstört, der Mann verstarb an der Unfallstelle. Der Bereich wurde für einen längeren Zeitraum gesperrt. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer (04421) 94 22 15 in Verbindung zu setzen.

