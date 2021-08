Wilhelmshaven: 70-Jährige getötet - Tochter unter Verdacht Stand: 30.08.2021 21:27 Uhr Nach dem Fund einer leblosen Frau in ihrer Wohnung in Wilhelmshaven steht die 47-jährige Tochter im Fokus der Ermittlungen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Vernehmungen im Umfeld von Familie und Bekannten hätten zu Verdachtsmomenten bei vier Personen geführt, hieß es. Darunter war unter anderem die Tochter. Bei der 47-Jährigen habe sich der Verdacht dann im Laufe des Tages erhärtet, so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg stellte daraufhin am Montagnachmittag beim Amtsgericht Wilhelmshaven einen Antrag auf Erlass eines Unterbringungsbefehls gegen die 47-Jährige. Sie wurde in einer geschlossenen Klinik untergebracht, bestätigte ein Polizeisprecher.

Obduktion schließt Selbstverletzung so gut wie aus

Das 70 Jahre alte Opfer war am vergangenen Donnerstag von Angehörigen in seiner Wohnung im Wilhelmshavener Stadtteil Altengroden gefunden worden. Sie riefen einen Notarzt, er bestätigte den Tod der Frau. Lasut Polizei wies die Leiche am Oberkörper mehrere Schnitt- und Stichverletzungen auf. Die Obduktion habe ergeben, dass eine "Selbstbeibringung dieser Verletzungen mit einem hohen Maß an Sicherheit" ausgeschlossen werden könne, teilte die Polizei am Montag mit. Hinweise werden unter der Telefonnummer (04421) 94 20 entgegen genommen.

