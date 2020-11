Wilhelmshaven: 49 Corona-Fälle im Seniorenheim Stand: 25.11.2020 13:14 Uhr In immer mehr Pflegeheimen in Niedersachsen sind Bewohner und Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Jetzt ist ein Altenheim in Wilhelmshaven betroffen - dort gibt es 49 Fälle.

Die ersten zwölf Fälle in dem Heim waren Ende vergangener Woche bekannt geworden. Daraufhin hatte das Gesundheitsamt angeordnet, dass die Infizierten in einem abgeschirmten Bereich untergebracht werden müssen. Am Montag nahm das Gesundheitsamt dann von allen Bewohnern und Mitarbeitenden Abstriche. Die Ergebnisse liegen jetzt vor: 37 weitere Bewohner und Mitarbeitende sind positiv getestet worden. Drei Betroffene werden aufgrund ihrer Symptome stationär behandelt. Ein am Dienstag gestorbener Heimbewohner war ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert.

Appell an alle: "Die Lage ernst nehmen"

"Dieses große Cluster an Corona-Fällen macht mir große Sorgen", sagte Oberbürgermeister Carsten Feist (parteilos). Er hoffe sehr, dass die Betroffenen einen milden Krankheitsverlauf haben werden. In dem Heim gilt seit Sonnabend ein striktes Besuchsverbot. "Die aktuellen Entwicklungen sind ein deutliches Warnzeichen, das uns mahnt, die Lage ernst zu nehmen", sagte Feist. Jeder könne durch die drastische Reduzierung seiner Kontakte, durch konsequentes Abstandhalten und Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung einen Beitrag leisten, sich und andere zu schützen.

Erstmals 50er-Grenzwert überschritten

Außer den neuen 37 Fällen im Seniorenheim meldete das Landesgesundheitsamt für 13 weitere Neuinfektionen in Wilhelmshaven. Damit überschreitet die Stadt eigenen Angaben zufolge erstmals den 50er-Grenzwert - und zwar deutlich. Nach Angaben des Landesgesundheitsamts lag die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner am Mittwoch bei 114,3 Fällen. In der vergangenen Woche hatten mehrere Senioren- und Pflegeheime in den Landkreisen Cloppenburg, Vechta und Osnabrück große Corona-Ausbrüche gemeldet. Auch in anderen Teilen des Landes gab es Corona-Fälle in Pflegeeinrichtungen.

