Stand: 14.11.2023 11:02 Uhr Wilhelmshaven: 37-Jähriger prallt mit Pkw gegen Baum - und stirbt

Ein 37-jähriger Mann ist bei einem Verkehrsunfall in Wilhelmshaven tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verlor er in der Nacht zu Dienstag in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er habe aus bisher unbekannter Ursache eine Leitplanke touchiert und sei anschließend rechts von der Fahrbahn abgekommen. Daraufhin prallte der 37-Jährige mit seinem Auto laut Polizei frontal gegen einen Baum und starb noch an der Unfallstelle. Durch den Aufprall des Wagens war der Baum auf die B210 gestürzt. Die Straße musste vorübergehend voll gesperrt werden.

