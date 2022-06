Wilhelmshaven: 33-Jähriger verschanzt sich nach Beil-Attacke Stand: 14.06.2022 18:35 Uhr In Wilhelmshaven hat ein 33-jähriger Mann seine ehemalige Lebensgefährtin mit einem Beil attackiert. Danach verschanzte er sich in seiner Wohnung. Die Polizei versucht derzeit, ihn festzunehmen.

Die Beamten riefen die Bevölkerung auf, sich von dem Einsatzort fernzuhalten. Der Angriff ereignete sich nach Angaben der Polizei am frühen Dienstagnachmittag in einem Geschäft in der Innenstadt von Wilhelmshaven. Der 33-Jährige habe sowohl seine Ex-Partnerin als auch Unbeteiligte mit dem Beil angegriffen. Die Ex-Partnerin erlitt dabei leichtere Verletzungen, die übrigen Personen blieben unverletzt - auch, weil laut Polizei weitere Zeugen in das Geschehen eingriffen. Weitere Details und Hintergründe zu dem Vorfall sind aktuell nicht bekannt.

