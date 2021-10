Stand: 19.10.2021 18:20 Uhr Wildeshausen pflanzt Bäume im Gedenken an Corona-Todesopfer

Zum Gedenken an die Verstorbenen der Corona-Pandemie werden in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) 33 Bäume gepflanzt. Die 33 Verstorbenen würden fehlen, sagte Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski (parteilos) bei der Pflanzung des ersten Baumes am Dienstag - als Eltern, Großeltern, Freunde und Nachbarn. Die erste, gemeinsam gepflanzte Blutbuche soll, wie die 32 anderen Bäume an mehreren Standorten im Stadtgebiet, noch über Generationen an die Verstorbenen erinnern. Die weiteren 32 Bäume sollen laut Mitteilung der Stadtverwaltung in Kürze folgen.

