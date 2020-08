Stand: 26.08.2020 18:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Wildeshausen: Verdächtiger in Schweden gefasst

Die schwedische Polizei hat einen in Niedersachsen gesuchten Mann festgenommen. Der 30-Jährige soll am Dienstag seine 26-jährige Ehefrau in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) mit einer Schreckschusswaffe schwer verletzt haben. Am Abend ergriffen Beamte den Verdächtigen in Schweden, wie Staatsanwaltschaft Oldenburg und Polizei Delmenhorst am Mittwoch in einer gemeinsamen Presseinformation mitteilten. Wo in Schweden der Verdächtige gefasst wurde und wie die Fahnder auf seine Spur gekommen sind, war am Abend nicht zu ermitteln.

Ist eine Trennung das Motiv?

Wie die Behörde mitteilte, sei das Opfer außer Lebensgefahr. Sie ermittele wegen versuchten Mordes. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Tat in Zusammenhang mit einer zurückliegenden Trennung des Paares stehen könnte. Beim Absuchen des Tatortes hatten Beamte der Polizei Wildeshausen zwei Schreckschusswaffen entdeckt, die vermutlich bei der Tat genutzt worden sind.

