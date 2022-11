Stand: 15.11.2022 21:19 Uhr Wildeshausen: Schwerer Unfall mit einem Trecker und zwei Pkw

In Wildeshausen hat sich am Dienstag ein schwerer Unfall ereignet. Nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr Wildeshausen waren ein Trecker und zwei Autos am Ortsausgang miteinander kollidiert. Der Treckerfahrer sei aus dem Trecker hinaus auf die Straße geschleudert worden. Dort habe er gelegen, als die Feuerwehr eintraf, so der Sprecher. Einer der beiden Autofahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Er sei ebenfalls schwer verletzt worden. Der andere Autofahrer sei unverletzt geblieben. Alle drei Fahrzeuge seien bei dem Unfall stark beschädigt worden, so der Sprecher. Die Feuerwehr war von dem elektronischen Meldesystem aus einem der Unfallautos alarmiert worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.11.2022 | 06:30 Uhr