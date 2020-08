Stand: 25.08.2020 18:29 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Wildeshausen: Mann verletzt Ehefrau und flüchtet

Die Polizei sucht nach einem 30-jährigen Mann, der am Dienstag in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) seine Ehefrau attackiert haben soll. Die 26-Jährige sei "durch einen Übergriff ihres Ehemannes" schwer verletzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Oldenburg am Abend mit. Die Frau werde in einem Krankenhaus behandelt.

Polizei fahndet nach Ehemann

Beim Absuchen des Tatortes entdeckten Beamte der Polizei Wildeshausen zwei Schreckschusswaffen, die vermutlich bei der Tat genutzt worden sind. Gegen den geflüchteten Ehemann werde wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt. Im Zuge der Fahndung hätten Beamte auch einen Imbiss aufgesucht.

Weitere Einzelheiten zu dem Fall will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht bekannt geben.

