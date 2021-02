Stand: 17.02.2021 09:11 Uhr Wildeshausen: Großeinsatz nach Kohlenstoffmonoxid-Austritt

Der Austritt von Kohlenstoffmonoxid hat am Dienstag einen großen Feuerwehreinsatz in Wildeshausen ausgelöst. Nach Angaben der Polizei war in der Werkstatt eines Taxiunternehmens ein Mitarbeiter plötzlich kollabiert. Er und ein Kollege konnten das Gebäude aber noch eigenständig verlassen. Messungen der Feuerwehr ergaben, dass sich auch in einer Wohnung über der Werkstatt zu viel Kohlenmonoxid angereichert hatte. Zwei Kinder im Alter von 11 und 13 Jahren sowie der Firmeninhaber wurden deshalb ebenfalls vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Das Gas war nach ersten Erkenntnissen offenbar aus einer defekten mobilen Heizung in der Werkstatt ausgetreten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.02.2021 | 06:30 Uhr