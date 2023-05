Stand: 20.05.2023 12:31 Uhr Wildeshausen: Feuerwehr löscht großen Brand in Lagerhalle

Ein Brand einer Lagerhalle in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) hat am Samstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Die Wellblechhalle stand nach Angaben eines Feuerwehrsprechers bereits in Vollbrand, als die Einsatzkräfte am Vormittag eintrafen. In der Halle befanden den Angaben zufolge Treckerteile sowie Stroh. Für die Löscharbeiten musste ein Greifbagger die Wände einreißen und das Stroh auseinanderziehen. Nach etwa anderthalb Stunden hatten die 70 Feuerwehrleute den Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand. Brandursache und Schadenshöhe sind unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.05.2023 | 13:00 Uhr