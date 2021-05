Stand: 07.05.2021 10:35 Uhr Wildeshausen: Auto überschlägt sich nach Wildunfall

Bei einem Wildunfall in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) ist am Freitagmorgen ein 59-Jähriger leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der mit seinem Auto in der Bauerschaft Thölstedt Richtung Visbek unterwegs, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß. Anschließend kam der 59-Jährige, vermutlich aufgrund eines Ausweichmanövers, nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mindestens einmal. Sein Wagen landete schließlich mit dem Dach nach unten auf einem Feld. Der 59-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der völlig zerstörte Pkw musste abgeschleppt werden.

