Wildeshausen: A1 Richtung Osnabrück nach Unfällen gesperrt Stand: 27.10.2022 07:48 Uhr Nach zwei Auffahrunfällen nahe Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) bleibt die A1 Richtung Osnabrück voraussichtlich bis zum Vormittag gesperrt.

Das teilte ein Sprecher der Autobahnpolizei am Donnerstagmorgen mit. Betroffen ist demnach der Abschnitt zwischen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord. Die Bergungsarbeiten sollen gegen 11.00 Uhr abgeschlossen sein und die Sperrung aufgehoben werden. Zwei Menschen seien bei den Unfällen schwer verletzt worden.

Pferdetransporter prallt auf Lkw

Gegen 1.30 Uhr war ein Pferdetransporter aus bisher ungeklärter Ursache auf einen Lkw aufgefahren, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Laut Polizei ereignete sich der Unfall in der Nähe einer Nachtbaustelle, wo sich etwas Stau gebildet hatte. In dem Transporter saßen drei Personen. Der Fahrer sei bei dem Unfall eingeklemmt worden, sagte der Feuerwehrsprecher. Einsatzkräfte befreiten ihn aus dem Wagen. Pferde waren nicht in dem Transporter - nur ein Hund. Dieser habe den Unfall überlebt, so der Sprecher.

Lkw fährt am Stauende auf anderen Lastwagen auf

Durch den Unfall habe sich ein Rückstau gebildet. Just als die Feuerwehr an der Unfallstelle fertig gewesen sei, habe die Polizei einen weiteren Unfall am Stauende gemeldet, sagte der Sprecher weiter. Die Feuerwehr fuhr direkt dort hin. Dort war ein Lkw auf einen anderen Lastwagen aufgefahren. Der Fahrer des aufgefahrenen Lasters sei im Führerhaus eingeklemmt worden, berichtete der Feuerwehrsprecher weiter. Er sei mit hydraulischem Gerät befreit worden.

