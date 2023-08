Stand: 21.08.2023 08:56 Uhr Wildeshausen: 500.000 Euro Schaden durch Feuer in Lagerhalle

In einem Gewerbegebiet bei Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) hat es am Abend in einem Hochregallager gebrannt. Mehr als 100 Kräfte von fünf Feuerwehren rückten aus und konnten in einem aufwändigen Einsatz das Feuer löschen. In dem mehr als 5.000 Quadratmeter großen Gebäude brannte ein Teilbereich von ungefähr 120 Quadratmetern. Zur Brandbekämpfung wurden eine Drehleiter und eine Drohne eingesetzt. Ein Feuerwehrmann erlitt einen Kreislaufzusammenbruch, ansonsten wurde niemand verletzt. Der Sachschaden dürfte weit über einer halben Million Euro liegen, denn in dem betroffenen Bereich lagerten Gabelstapler, von denen zehn zerstört wurden. Die Brandursache ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.08.2023 | 07:30 Uhr