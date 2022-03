Stand: 14.03.2022 09:32 Uhr Wild in Wilhelmshaven: 50 Kühe legen Straßen und Bahn lahm

Die Polizei spricht von einer "wilden Kuhherde", die am Sonntagabend von ihrer Weide im Roffhausen ausgebüxt und bis in die Innenstadt von Wilhelmshaven gelaufen ist. Wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte, seien die Tiere unter anderem auf der B210 unterwegs gewesen. Auch der Bahnverkehr sei betroffen gewesen. Polizei, Feuerwehr und Besitzer hätten alle Kühe nach mehreren Stunden wieder einfangen können. Laut ersten Informationen wurden einige Autos beschädigt. Verletzte habe es nicht gegeben.

VIDEO: Wilhelmshaven: Polizei jagt Rinder durch die Stadt (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.03.2022 | 07:30 Uhr