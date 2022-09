Stand: 02.09.2022 07:50 Uhr Wiefelstede: Zwei junge Männer prallen mit Auto gegen Baum

Ein 18-Jähriger und ein 17-Jähriger sind in Wiefelstede im Landkreis Ammerland mit einem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der 18 Jahre alte Fahrer sei durch den Aufprall am Donnerstagabend eingeklemmt worden und musste von der Feuerwehr befreit werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach hatte er in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Daraufhin kam das Auto nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit dem Baum.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.09.2022 | 09:30 Uhr