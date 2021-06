Stand: 18.06.2021 11:13 Uhr Wiefelstede: Streik im Edeka-Lager

Am Freitag ist das Edeka-Lager in Wiefelstede (Landkreis Ammerland) von den Beschäftigten bestreikt worden. Das teilte die Gewerkschaft ver.di mit. Der Lebensmittelgroßhandel habe während der Corona-Pandemie deutlich zugelegt und gemeinsam mit den Beschäftigten sehr gute Gewinne erwirtschaftet, so die Gewerkschaft. Ver.di fordert unter anderem eine Lohnerhöhung von sechs Prozent. Die Arbeitgeberseite habe ab März 2022 eine Tariferhöhung von 1,5 Prozent in Aussicht gestellt.

