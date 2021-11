Stand: 19.11.2021 07:37 Uhr Wiefelstede: Fußgänger wird von Auto erfasst - und stirbt

Ein Fußgänger ist in Wiefelstede im Ammerland von einem Auto erfasst worden und noch am Unfallort gestorben. Der 64-Jährige wollte am Donnerstagabend laut Polizei eine Straße überqueren. Dann sei er aus bislang unbekannten Gründen gestürzt. Er wurde von einem herannahenden Auto erfasst. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die 33-jährige Autofahrerin und Zeugen des Unfalls wurden am Einsatzort psychisch betreut.

