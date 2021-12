Stand: 30.12.2021 10:51 Uhr Wieder stationäres Impfangebot in Wittmund

Ab Januar soll es in Wittmund wieder ein stationäres Impfangebot geben. Das teilt der Landkreis mit. Zunächst sollen Kinder ab fünf Jahren geimpft werden. In der Folgezeit können sich dann auch ältere Personen impfen lassen. Das stationäre Impfangebot ist in einer ehemaligen OLB-Filiale in Wittmund eingerichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.12.2021 | 09:30 Uhr