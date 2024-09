Stand: 10.09.2024 15:51 Uhr Wieder mehr Nordseekrabben: Preise könnten sinken

Die Krabbenfischer in Niedersachsen und den Niederlanden haben im August wieder deutlich mehr Krabben gefangen als in den Monaten zuvor. Das hat die niedersächsische Landwirtschaftskammer mit Sitz in Oldenburg mitgeteilt. Die Erzeugerpreise seien schon jetzt deutlich gesunken, sodass Krabben demnächst auch wieder in Discountern angeboten werden könnten, sagte Philipp Oberdörffer, Fischereiexperte bei der Kammer. Demnach hätten Fischer vor ein paar Monaten für ein Kilogramm Krabben mit Schale noch zehn Euro bekommen, derzeit seien es fünf Euro. Bis die niedrigeren Preise auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommen, werde es laut Oberdörffer aber noch dauern: "Jetzt muss das Fleisch erst mal geschält werden." Das passiert schon lange hauptsächlich in Marokko.

