Stand: 28.05.2021 08:35 Uhr Wieder brennt ein Müllcontainer in Oldenburg

In der Nacht zu Freitag hat in Oldenburg erneut ein Müllcontainer gebrannt. Die Polizei konnte bisher keine vorsätzliche Brandstiftung feststellen. In der Stadt kommt es jedoch seit Tagen immer wieder zu Bränden von Müllcontainern - die Polizei geht von Brandstiftung aus. Es entstand ein erheblicher Schaden - auch an Gebäuden. Unter anderem kann die Brauerei Ols wegen der Folgeschäden derzeit kein Bier brauen.

Weitere Informationen Brandserie in Oldenburg: Feuer offenbar vorsätzlich gelegt Von einem der brennenden Papiercontainer sprangen die Flammen auf eine Gaststätte über. Die Polizei hofft auf Hinweise. mehr

