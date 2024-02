Stand: 05.02.2024 14:02 Uhr Wieder brennen Autos in Wilhelmshaven - Polizei ermittelt

Erneut ist es in Wilhelmshaven zu einer Serie von Fahrzeugbränden gekommen. Die Feuerwehr musste am Samstag gleich zu mehreren Einsätzen im Hansa-Viertel ausrücken. Das teilen Stadt und Polizei mit. Zuerst hatte gegen 5 Uhr am Morgen ein Fahrzeug gebrannt. Nur eine Stunde später wurden fünf weitere brennende Pkw gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, hatte die Polizei bei zwei der Fahrzeuge bereits die Flammen gelöscht. Bei den anderen Pkw kam es zum Vollbrand. Alle sechs Fahrzeuge waren am Fahrbahnrand geparkt und in allen Fällen wurde der Brand laut Ermittler im Innenraum entfacht. Die Autos wurden zur Spurensicherung abgeschleppt. Es handelt sich laut Polizei ausschließlich um ältere Fahrzeugmodelle, weshalb der Gesamtschaden mit rund 20.000 Euro beziffert wird. Die Beamten nehmen unter der Telefonnummer (04421) 94 20 Hinweise entgegen.

