Stand: 14.02.2022 07:52 Uhr Wieder Osterfeuer im Landkreis Leer?

In Ostfriesland sind möglicherweise wieder Osterfeuer erlaubt. Der Landkreis Leer wartet auf eine verbindliche Aussage des Landes Niedersachsen, das teilte die Behörde mit. Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes, die die sogenannte Winterruhe regelt, gilt noch bis zum 23. Februar. Ob und unter welchen Bedingungen die traditionellen Osterfeuer abgebrannt werden dürfen, geht aus der Verordnung nicht hervor. Daher hat der Landkreis Leer deshalb das Land dringend um eine Klarstellung gebeten, ob die Osterfeuer in diesem Jahr in der Corona-Krise stattfinden können.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.02.2022 | 08:00 Uhr