Stand: 24.01.2022 12:27 Uhr Wieder Brand in Lastrup: Schuppen steht in Flammen

Das dritte Mal innerhalb weniger Wochen musste die Feuerwehr zu einem Brand in Lastrup (Landkreis Cloppenburg) ausrücken. In der Nacht zu Montag hatte der hölzerne Schuppen an einer Garage mitten im Wohngebiet des Ortsteils Hemmerte Feuer gefangen. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude allerdings verhindern. Laut Feuerwehr ereigneten sich bisher alle drei Brände nachts von Sonntag auf Montag. Bislang geht sie von Brandstiftung aus.

VIDEO: Brandserie in Lastrup: Erneut steht ein Schuppen in Flammen (1 Min)

