Wie hart werden die neuen Corona-Regeln für Niedersachsen? Stand: 28.10.2020 10:11 Uhr Niedersachsens Bürger schauen heute nach Berlin: In der Bund-Länder-Runde verhandelt Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Länderchefs um neue Corona-Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie.

Diese Maßnahmen könnten weitreichenden Einfluss auf das öffentliche Leben haben. Die Rede ist von einem "Wellenbrecher" oder einem "Lockdown Light". Konkret: Es gibt laut Tagesschau.de eine Beschlussvorlage des Bundes, die in der Videokonferenz ab 13 Uhr diskutiert werden soll. Darin aufgeführt seien unter anderem weiterführende Kontaktbeschränkungen, die Schließung von Bars, Kneipen und Restaurants, die Absage von Sportveranstaltungen. Die Maßnahmen sollen ab Mittwoch kommender Woche greifen und mindestens bis Ende November andauern. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte heute im ARD Morgenmagazin, dass er das Papier nicht kenne. Er ließ aber anklingen, dass er einschränkende Maßnahmen befürworte. Bürgerinnen und Bürger müssten sich darauf einstellen, "dass wir uns in unserer Lebensführung zurücknehmen müssen. Das geht auch", so Weil.

NDR.de berichtet an dieser Stelle live von der Pressekonferenz des Ministerpräsidenten aus der Landesvertretung in Berlin.

Bildungswesen und Wirtschaft schützen

Die bisherigen Antworten der Politik auf massiv zunehmende Ansteckungszahlen hätten die Dynamik nicht zu brechen vermocht. "Im Vergleich zur Situation eines ungebremsten Infektionsgeschehens ist es die bessere Lösung", sagte Weil. Die konkrete Ausgestaltung sei Teil der Verhandlungen am Mittag. "Das werden sicherlich keine einfachen Gespräche." Weil nahm im Morgenmagazin ausdrücklich einige Bereiche von Maßnahmen aus. Demnach müsse man das Bildungswesen - Schulen und Kindertagesstätten - und "so weit wie möglich auch die Wirtschaft in Ruhe lassen".

Werden Regelungen in Niedersachsen konsequent umsetzen

Weil setzt im Gegensatz zu anderen Ministerpräsidenten auf eine einheitliche Regelung, die dann auch in Regionen mit geringeren Corona-Infektionen gelten würde. Größere Teile der Corona-Landkarte seien bereits rot eingefärbt, so Weil. "Wenn es so weiter geht, wird ganz Deutschland mit einer roten Ampel versehen sein. So weit dürfen wir es nicht kommen lassen", sagte Niedersachsens Ministerpräsident. "Ich kann es nur für Niedersachsen sagen: "Wir haben ein großes Interesse an bundeseinheitlichen Regelungen. Wir werden auch das, was wir heute beschließen, aller Voraussicht nach in Niedersachsen konsequent umsetzen."

Althusmann will nur begrenzte Lockdowns

Auch Weils Stellvertreter, Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU), sprach sich für einheitliche Regeln aus. Ein begrenzter Lockdown sei möglich. Aus seiner Sicht dürfe es diesen aber nur in Gebieten mit einem besonders hohen Infektionsgeschehen geben. Es sei auch wichtig, die Wirtschaft am Laufen zu halten, daher müsse auch bei den Restaurants und Cafés behutsam vorgegangen werden, so Althusmann.

Dehoga Niedersachsen droht mit Klage

Der Gastronomie-Branchenverband Dehoga hat vor dem Treffen und drohender Schließungen erneut deutlich gemacht, in welcher prekären Lage sich viele Betriebe befinden. Ein Drittel werde den Winter möglicherweise nicht überstehen, heißt es. Der Dehoga-Landesverband Niedersachsen hat eine Klage angekündigt, falls es zu einem erneuten pauschalen Lockdown für die Gastronomie kommen sollte, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Gastronomie sei nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung, so Dehoga-Vizepräsidentin Birgit Kolb-Binder. Wenn Kneipen und Restaurants schließen müssten, würden die Menschen zu Hause feiern - unbeaufsichtigt, so Kolb-Binder. Matthias Brümmer von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) plädiert ebenfalls dafür, lokal zu entscheiden.

