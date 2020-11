Stand: 05.11.2020 09:34 Uhr Wie alt und woher? Findling im Emsland wird heute untersucht

Experten des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie wollen heute einen Findling im Emsland untersuchen. Ein Landwirt hatte den riesigen Stein Mitte September auf seinem Acker in der Gemeinde Hüven bei Sögel freigelegt. Bei der Begutachtung geht es unter anderem um die Frage, ob der Findling in der Eiszeit auf den Acker gelangt ist und wo er ursprünglich herkommt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Fest steht bereits, dass der Stein eines der größten Exemplare in Niedersachsen ist - mit einem Durchmesser von rund fünf Metern und geschätzten 70 Tonnen Gewicht. Der Koloss soll in Zukunft die Ortsmitte von Hüven schmücken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.11.2020 | 09:30 Uhr