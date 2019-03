Stand: 06.03.2019 10:30 Uhr

"Wi sünd so free": PlattArt-Festival in Oldenburg

Das PlattArt-Festival gehört mittlerweile zu einer festen Kultureinrichtung in Oldenburg und der Region. Die diesjährige siebte Auflage des Festivals bietet in zehn Tagen 40 Veranstaltungen. Los geht es mit der "Plattgold Gala" am 22. März im Staatstheater Oldenburg (20 Uhr). Bis zum 31. März folgen zahlreiche weitere Angebote, darunter Theateraufführungen, Lesungen und auch ein Poetry Slam. Die Spielorte sind Oldenburg, Stadland, Cloppenburg, Edewecht, Lemwerder, Wilhelmshaven, Brake, Friesoythe im Oldenburger Land und das ostfriesische Rhauderfehn.

Videos 02:19 Verstehen sie Platt? Annie Hegers, künstlerische Leiterin des PlattArt Festivals, äußerte sich im Jahr 2015 zum Festival. Die Antworten gab Hegers - natürlich - auf Platt. Video (02:19 min)

Grenzen überwinden

Das Motto des alle zwei Jahre stattfindenden PlattArt-Festivals lautet in diesem Jahr "Wi sünd so free". Annie Heger, künstlerische Leiterin von PLATTart, verweist auf die historische Bedeutung. So beziehe sich das Motto unter anderem auf den 30. Tag des Mauerfalls in diesem Jahr. "Wir haben vor 30 Jahren schon Mauern und Grenzen überwunden - und das versuchen wir mit der plattdeutschen Sprache bei unserem Festival", sagte Heger NDR 1 Niedersachsen.

Festival kostet rund 80.000 Euro

Veranstalter des Festivals ist die Oldenburgische Landschaft in Kooperation mit dem Oldenburgischen Staatstheater und der Kulturetage. Gesponsert wird es vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur und der Landessparkasse Oldenburg. Nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen belaufen sich die Kosten in diesem Jahr auf rund 80.000 Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.plattart.de.

