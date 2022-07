Stand: 27.07.2022 14:16 Uhr Weyhe: Pedelec-Fahrer kommt bei Unfall mit Pkw ums Leben

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 84 Jahre alter Pedelec-Fahrer in Weyhe im Landkreis Diepholz so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus gestorben ist. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte der Mann mit seinem Pedelec am Dienstagnachmittag eine Straße überqueren. Er übersah dabei ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge einen Autofahrer, der Vorfahrt hatte. Der 42 Jahre alte Autofahrer versuchte demnach noch, mit einem Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu verhindern. Es kam dennoch zur Kollision. Der 84-Jährige stürzte und verletzte sich lebensgefährlich am Kopf. Er trug laut der Polizei keinen Fahrradhelm. Rettungskräfte brachten den Senior in ein Krankenhaus nach Bremen. Dort starb der Mann am Dienstagabend.

