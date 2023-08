Stand: 07.08.2023 20:24 Uhr Weyhe: Mann versenkt Auto und Sportboot im Wieltsee

Ein Mann hat am Montag sowohl ein Sportboot als auch einen Transporter im Wieltsee bei Weyhe (Landkreis Diepholz) versenkt. Wie die Feuerwehr mitteilte, ist das Boot samt Fahrzeug an einer Slip-Station am Hafen aus noch ungeklärter Ursache ins Wasser gerutscht. Das Bergen des Gespanns stellte sich laut Sprecher jedoch schwierig dar. So ist das Fahrzeug im Schlick versunken und hinter einer Kante verkeilt. Ein extra angeforderter Kran aus Bremen konnte das Gespann zudem nicht aus dem Hafenbecken heben, da das Boot vollständig mit Wasser vollgelaufen war. Die örtlichen Behörden hätten deshalb entschieden, dass der Eigentümer sich selbst um die Bergung des Gespanns kümmern müsse, so der Feuerwehrsprecher. Wegen auslaufender Betriebsstoffe haben die Einsatzkräfte demnach eine Ölsperre errichtet und ein weiteres Abrutschen des Fahrzeugs verhindert. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

VIDEO: Weyhe: Bootstransport endet im Wasser (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.08.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt