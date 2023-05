Stand: 13.05.2023 17:26 Uhr Wettkampf der Feuerwehrleute in Bremerhaven

Rund 400 Feuerwehrleute aus Deutschland und einigen europäischen Ländern messen sich am Wochenende in Bremerhaven in mehreren Disziplinen. Bei der "Firefighter Combat Challenge" stellen sich die Teilnehmenden fünf einsatznahen Aufgaben. Dabei tragen die Einsatzkräfte Atemschutz. Zu den Aufgaben bei dem Wettbewerb, der seinen Ursprung in den USA hat, gehören das Erklimmen eines Turms mit einem 19 Kilogramm schweren Schlauch, das Bewegen eines 72,5-Kilo-Gewichts über eine Strecke von eineinhalb Metern mittels eines Hammers sowie ein Slalomkurs. Die Wettkämpfe enden am Sonntag.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.05.2023 | 16:00 Uhr