Stand: 08.02.2025 09:26 Uhr Westoverledingen: Garage in Flammen - 140.000 Euro Schaden

Beim Brand einer Garage und eines Carports in Westoverledingen (Landkreis Leer) ist in der Nacht zum Samstag ein 58-Jähriger leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann versucht, das Feuer zu löschen. Feuerwehrleute verhinderten ein Überspringen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus, sagte eine Polizeisprecherin. Das Feuer beschädigte mehrere Autos. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 140.000 Euro. Warum das Feuer in der Nacht ausbrach, ist noch unklar. Die Polizei Leer ermittelt.

