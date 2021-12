Stand: 29.12.2021 12:49 Uhr Westerstede: Nachbarn retten 84-Jährige aus Notlage

Aufmerksame Nachbarn haben durch ihre schnelle Reaktion eine Seniorin in Westerstede (Landkreis Ammerland) gerettet. Laut Polizei hatten sie bemerkt, dass die 84-Jährige nicht wie üblich die Tageszeitung aus dem Briefkasten geholt hatte. Weil sie auch auf Klingeln an der Tür nicht reagierte, riefen sie die Polizei und den Rettungsdienst. Die Einsatzkräfte konnten der Seniorin helfen. Sie war in ihrer Wohnung so schwer erkrankt, dass sie in eine Klinik gebracht werden musste. Ihr geht es inzwischen besser. Die Polizei lobten das "äußerst vorbildliche" Verhalten der Nachbarn. Nur ihnen sei es zu verdanken, dass 84-Jährige aus ihrer hilflosen Lage befreit und medizinisch versorgt werden konnte. Selbst hätte die Seniorin dies nicht mehr geschafft, sagte ein Sprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.12.2021 | 13:30 Uhr