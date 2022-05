Stand: 15.05.2022 09:47 Uhr Westerstede: Autofahrer erfasst Motorradfahrer und flüchtet

Ein 71-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Westerstede (Landkreis Ammerland) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde er am Sonnabend beim Verlassen einer Hofzufahrt frontal von dem Auto eines 22-Jährigen erfasst. Statt dem Schwerverletzten zu helfen, floh der 22-Jährige demnach mit seinen zwei Beifahrern. Dann stellte er sein Auto auf einer Weide ab und entfernte das verbliebene Kennzeichen - das andere hatte er an der Unfallstelle verloren. Dann ließ er sich und seine Beifahrer von seiner Mutter abholen. Gegen alle vier wird den Angaben nach wegen unterlassener Hilfeleistung sowie Unfallflucht und Beihilfe zur Unfallflucht ermittelt. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 22-Jährigen. Die Ermittler gingen von einem erheblichen Alkoholwert aus und ließen eine Blutprobe abnehmen.

