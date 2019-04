Stand: 29.04.2019 12:51 Uhr

Wesertunnel: Nordröhre nach Lkw-Unfall gesperrt

Nach einem Lkw-Unfall bleibt der Wesertunnel in Richtung Wesermarsch voraussichtlich noch bis 15 Uhr gesperrt. Das teilte die Polizei am Mittag mit. Die Südröhre in Richtung Cuxhaven ist dagegen mittlerweile wieder uneingeschränkt befahrbar. Autofahrer, die von der A27 kommen, sollten die Fähren in Bremerhaven oder Sandstedt nutzen oder weiträumig über Bremen ausweichen.



Wesertunnel nach Unfall gesperrt 29.04.2019 11:45 Uhr Bei Cuxhaven ist ein Lkw gegen das Portal des Wesertunnels geprallt. Der Fahrer wurde leicht verletzt - der Tunnel musste für Bergungsarbeiten beidseitig gesperrt werden.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Fahrer wird leicht verletzt

Nach Angaben des Polizeisprechers war der Lkw gegen 8 Uhr aus noch nicht geklärter Ursache von der B437 abgekommen und gegen das Tunnelportal gefahren. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er war nach ersten Erkenntnissen alleine an dem Unfall beteiligt. Die Bergung des Lastwagens gestalte sich schwierig, weil die Unfallstelle sehr eng sei, so der Sprecher gegenüber NDR 1 Niedersachsen.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.04.2019 | 12:00 Uhr