Wesertunnel: Fußgängerin verursacht Vollsperrung

Eine 25-Jährige ist am Dienstagabend im Wesertunnel aus einem Auto ausgestiegen - und hat dadurch eine Vollsperrung ausgelöst. Denn: Fußgänger - so wie auch auch Radfahrer - sind im Tunnel nicht erlaubt. Die Frau sei daraufhin von der Polizei aus der Unterführung hinausbegleitet worden, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Eine halbe Stunde lang blieb der Tunnel vorsorglich gesperrt. Ihre gefährliche Aktion begründete die Frau damit, dass ihr 20 Jahre alter Begleiter sie darum gebeten habe aufzunehmen, wie er durch den Tunnel fährt. Sie wollte die Fahrt filmen und fotografieren, wie die Polizei berichtete. Gegen beide wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Der rund 1,6 Kilometer lange Wesertunnel unterquert den Fluss und verbindet als Teil der Bundesstraße 437 die Landkreise Wesermarsch und Cuxhaven.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.10.2021 | 15:00 Uhr