Wesermarsch stellt besten Milchviehbetrieb Niedersachsens Stand: 10.12.2021 20:12 Uhr Für den besten Milchviehbetrieb in Niedersachsen ist in diesem Jahr die Familie Schilling aus dem Landkreis Wesermarsch ausgezeichnet worden.

Der Bauernhof in Butjadingen-Stollhamm wurde am Freitag in Bad Zwischenahn mit der Auszeichnung "Goldene Olga" gewürdigt. Die lebensgroße goldene Kuhstatue kommt nun für ein Jahr auf den Hof. Zusätzlich bekomme die Familie einen Geldpreis in Höhe von 3.500 Euro, teilte die Landesvereinigung für Milchwirtschaft in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) mit.

Die Zweitplatzierten kommen aus Osnabrück

Auf dem zweiten Platz landete der Milchviehbetrieb von Familie Konersmann aus Hagen am Teutoburger Wald im Landkreis Osnabrück. Sie wurden von der Jury mit der "Silbernen Olga" und einem Geldpreis in Höhe von 2.000 Euro ausgezeichnet. Die "Bronzene Olga" ging in den Landkreis Rotenburg/Wümme. Der Betrieb der Familie Tiedemann bekommt ein Preisgeld von 1.500 Euro.

Elf Betriebe waren nominiert

Nominiert waren elf Milcherzeugerfamilien aus verschiedenen Regionen des Landes. In den vergangenen Wochen besuchte eine Fachjury alle elf Kandidaten und analysierte die Betriebe. Das Gutachterteam beurteilte die Betriebe auf deren Aktivitäten in Sachen Ökologie, Tierwohl, Soziales und Ökonomie.

Weitere Informationen "Goldene Olga" geht für ein Jahr auf Hof in Wietmarschen Der Milchviehbetrieb Börger ist Milcherzeuger des Jahres in Niedersachsen. Die Auszeichnung ist mit 3.500 Euro dotiert. (10.12.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.12.2021 | 15:00 Uhr