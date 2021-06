"Weser" wird Herzstück in Museumshafen Wilhelmshaven Stand: 12.06.2021 12:55 Uhr Das Feuerschiff "Weser" soll künftig Herzstück eines neuen Museumshafens in Wilhelmshaven werden. Dafür muss das mehr als 100 Jahre alte Schiff zunächst grundsaniert werden.

Die "Weser" liegt derzeit am Nordwestkai auf dem Gelände der Firma Nordfrost. Noch dominieren Rost und Dreck das Bild des rund 53 Meter langen Traditionsschiffs. Auch die signal-rote Farbe ist verblasst. "Es ist ein Sanierungsbedarf da, unübersehbar", sagte Andreas Westphalen, der als Sachverständiger für Traditionsschiffe die Sanierung begleitet. Allerdings sehe es nur von außen so ramponiert aus. Der stählerne Rumpf sei in einem guten Zustand. Im Innern sind Arbeiter derzeit damit beschäftigt, Kühlschränke, Möbel und Küchenbauteile auszubauen, die sich auf dem Kai stapeln. Die Einrichtung stammt aus dem Restaurant, das in dem Schiff untergebracht war, als es bis 2017 am Bontekai im Großen Hafen lag.

Traditionsschiffe sollen maritime Geschichte sichtbar machen

Der geplante Museumshafen soll am Bontekai künftig Besucher von Wilhelmshaven überzeugen, sagte Wilhelmshavens Oberbürgermeister Carsten Feist (parteilos). "Das Feuerschiff wird den Hafen sichtbar machen", prophezeit er. Den meisten Touristen sei gar nicht bewusst, dass Wilhelmshaven einen der größten Häfen Deutschlands besitze. Das liege auch daran, dass die ganz großen Schiffe weiter draußen am JadeWeserPort festmachten. Kehrten die Traditionsschiffe zurück, würde die maritime Geschichte der Stadt in den Vordergrund rücken, sagte Feist. In dem geplanten Museumshafen soll neben der "Weser" auch der ebenso sanierungsbedürftige Dampftonnenleger "Kapitän Meyer" einen Liegeplatz finden und die Ausstellung des benachbarten Küstenmuseums erweitern.

Sanierung soll noch in diesem Jahr begonnen werden

Geplant ist, dass auf der "Weser" auf dem Oberdeck eine Dauerausstellung vom Leben an Bord und der Geschichte des Schiffes erzählt. Doch dazu müsse es nach den Vorbereitungen auf dem Nordfrost-Gelände erst zur Sanierung in eine geeignete Werft kommen, sagte Stadtbaurat Niksa Marusic. Wann das sein wird, ist unklar. "Es wird oft länger und teurer als vorher geplant", sagte Marusic. Aber die Verantwortlichen hoffen, dass noch in diesem Jahr damit begonnen werden könne. Die Kosten der Sanierung belaufen sich demnach auf 1,65 Millionen Euro - der Bund beteiligt sich mit rund 90 Prozent, das Land Niedersachsen steuert außerdem Geld für den geplanten Museumshafen bei. Insgesamt ist eine Summe in Höhe von knapp drei Millionen Euro veranschlagt.

