Weser-Radweg beliebteste Strecke Deutschlands

Flusslandschaften mit Burgen und Schlössern, historische Fachwerkstätten, märchenhafte Wälder - so schön fährt man mit dem Fahrrad die 500 Kilometer vom Weserbergland bis an die Nordsee. Der Weser-Radweg ist in diesem Jahr erstmalig die beliebteste Strecke Deutschlands in der ADFC-"Radreiseanalyse". Er gilt als Radweg mit besonders guter Infrastruktur und wenigen Steigungen. Platz zwei in dieser Bewertung belegt der Seriensieger Elbe-Radweg, gefolgt vom RuhrtalRadweg im Sauerland.

Weser-Radweg-App: Routen und Unterkünfte in Sekundenschnelle

Rund 100.000 Zweirad-Liebhaber sind jährlich auf dem Weser-Radweg unterwegs. Mit der Weser-Radweg-App sind die Routen seit 2015 sogar Smartphone-fähig. Auf Tastendruck bekommen Reisende in Sekundenschnelle Informationen über Unterkünfte, Streckenabschnitte und Betriebszeiten der Weser-Fähren geliefert. Seit seiner Eröffnung vor über 25 Jahren sind nach Angaben der Betreiber mehr als zwei Millionen Fahrradfahrer auf der Strecke unterwegs gewesen.

