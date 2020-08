Stand: 14.08.2020 18:50 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Weser: Leiche von vermisstem Schwimmer gefunden

Ein seit Dienstag in der Weser vermisster 26-Jähriger ist tot. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Feuerwehr habe den Leichnam bei Barke (Landkreis Wesermarsch) geborgen. Der Mann war am Dienstag in Berne am Strand neben dem Fähranleger ins Wasser gegangen und verschwunden. Rettungskräfte aus Niedersachsen und Bremen konnten ihn trotz eines Großeinsatzes nicht finden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. In den vergangenen Tagen haben sich Badeunfälle in Niedersachsen gehäuft.

Zwei Männer sterben im Wasser

Auf Norderney (Landkreis Aurich) ist am Montagabend ein 44-Jähriger tödlich verunglückt. Der Urlauber aus Hessen trieb leblos an der Wasseroberfläche vor dem Strandabschnitt zwischen "Oase" und "Weißer Düne". Ein seit Montag vermisster 64 Jahre alter Mann ist am Dienstag tot in den Ohlenstedter Quellseen bei Osterholz-Scharmbeck (Landkreis Osterholz) gefunden worden. In beiden Fällen schließt die Polizei ein Fremdverschulden aus.

Glück für vier Urlauber auf Juist

Auf der Nordseeinsel Juist sind am Dienstag vier Urlauber von einer Welle erfasst und in die Nordsee gezogen worden. Eine Augenzeugin alarmierte die Rettungsschwimmer. Diese fuhren mit Jetskis aufs Meer. Ein Hubschrauber und ein Boot der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) suchten ebenfalls nach den Urlaubern - und brachten sie schließlich in Sicherheit. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen.

