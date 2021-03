Stand: 08.02.2019 14:44 Uhr Werkverträgler: Sögel zeigt Hausvermieter an

Die emsländische Gemeinde Sögel will Strafanzeige gegen einen Hauseigentümer erstatten, der von bulgarischen Werkvertragsarbeitern überhöhte Mieten genommen hat. Das teilte Sögels Samtgemeindebürgermeister Günter Wigbers auf Anfrage von NDR 1 Niedersachsen mit. Die Heizung in dem verwahrlosten Haus sei defekt. Von den acht Bewohnern seien drei Kinder. Die Samtgemeinde hat sie eigenen Angaben zufolge erst einmal bei Verwandten untergebracht. Die Werkvertragsarbeiter sind bei Wiesenhof in Lohne beschäftigt.

