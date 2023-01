Stand: 11.01.2023 06:47 Uhr Werkstatt in Altgödens explodiert - Frau schwer verletzt

In Altgödens, einem Ortsteil von Sande, (Landkreis Friesland) hat sich am Dienstag eine Explosion in einer Werkstatt ereignet. Diese befand sich in einem Anbau auf einem landwirtschaftlichen Anwesen. Durch die Wucht der Detonation wurde das Haus völlig zerstört, anschließend brach ein Feuer aus. Eine 54-jährige Frau wurde unter den Trümmern verschüttet. Einsatzkräfte retteten sie lebend, aber schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher in Jever sagte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein 55-jähriger Mann sei leicht verletzt worden. Vermutet wird, dass die Explosion einer Gasflasche oder eine Verpuffung zu dem Unglück führte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.01.2023 | 06:30 Uhr