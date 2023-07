Stand: 04.07.2023 07:49 Uhr Werkstatt brennt komplett nieder - fünf Autos zerstört

In Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) ist am Montagabend eine privat genutzte Werkstatt komplett niedergebrannt. Als die Einsatzkräfte vor Ort im Ortsteil Falkenburg eintrafen, habe das Gebäude komplett in Flammen gestanden, sagte ein Sprecher der Kreisfeuerwehr Oldenburg. Rund 120 Feuerwehrleute verhinderten, dass der Brand auf angrenzende Wohnhhäuser und einen Heuboden übergriff. Fünf in der Werkstatt abgestellte Autos wurden zerstört. Nachdem das Feuer gelöscht war, rissen die Einsatzkräfte den einsturzgefährdeten Dachstuhl mit einem Bagger ab. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Schadens sind unklar.

Weitere Informationen 1 Min Werkstatt und mehrere Autos in Ganderkesee ausgebrannt Die Feuerwehr konnte die benachbarten Wohngebäude vor einem Übergreifen der Flammen schützen. 1 Min

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.07.2023 | 07:30 Uhr