Stand: 07.09.2023 08:10 Uhr Werftarbeiter stürzt in Schiffsladeraum und wird schwer verletzt

Bei einem Betriebsunfall in Bremerhaven ist ein Werftarbeiter schwer verletzt worden. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers war der 59-Jährige beim Entladen sieben Meter tief in den Laderaum eines Schiffes gefallen. Dabei wurde er unter anderem an Kopf, Schulter, Knie und Händen verletzt. Die Rettungskräfte mussten den Mann beatmen. Ein Hubschrauber brachte den Schiffdorfer in eine Spezialklinik in Hamburg. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar.

