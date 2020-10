Werder und Unterweser: Wintershall Dea gibt Erdgassuche auf

Stand: 16.10.2020 20:50 Uhr

Wintershall Dea will in Teilen Niedersachsens nicht länger nach Erdgas suchen. Entsprechende Lizenzen sollen an das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) zurückgehen.