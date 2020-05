Stand: 17.05.2020 08:14 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Wer wird in Butjadingen neuer Bürgermeister?

Heute sind die Menschen in Butjadingen zur Bürgermeisterwahl aufgerufen, denn Amtsinhaberin Ina Korter (Grüne) wechselt zum 1. Juli in den Ruhestand. Um ihre Nachfolge bewerben sich zwei Kandidaten: Olaf Michalowski (Unabhängige Wählergemeinschaft Wesermarsch) und Axel Linneweber (parteilos). Wegen der Corona-Pandemie hat der Landkreis eine Urnenwahl verboten, die rund 5.300 wahlberechtigten Butjadingerinnen und Butjadinger geben ihre Stimme stattdessen in einer reinen Briefwahl ab. Bis um 18 Uhr können sie ihre Unterlagen zum Rathaus bringen.

Olaf Michalowski

Olaf Michalowski ist 51 Jahre alt und wohnt in der Gemeinde Jade. Er ist bei der Unfallversicherung Bund und Bahn in Wilhelmshaven tätig und sitzt als Fraktionsvorsitzender für die Unabhängige Wählergemeinschaft Wesermarsch im Kreistag. Im Falle eines Wahlsiegs möchte er als Bürgermeister laut seiner Website eine "Ideenschmiede" ins Leben rufen, an der sich jeder beteiligen kann. Wichtig seien ihm die Bereiche Tourismus, Umwelt, Kultur, Küste und Vereine, aber auch folgende Themen:

Das aktuelle Krisenmanagement der Covid-19-Pandemie

Die Instandhaltung gemeindeeigener Straßen und Wege

Fortführung der Sanierung der Grundschule und der Zinzendorfschule

Ausbau der Kindertagesstätten

Beibehaltung der Senioren Card

Axel Linneweber

Axel Linneweber ist 48 Jahre alt, wohnt in Burhave und ist seit 30 Jahren bei der Butjadinger Gemeindeverwaltung tätig, zurzeit als Leiter des Amtes für Bau und Bürgerdienste. Linneweber ist parteipolitisch nicht aktiv, wird bei seiner Kandidatur aber von der Butjadinger CDU und der Butjadinger SPD unterstützt. Im Falle einer Wahl zum Bürgermeister möchte er laut NWZ online (12.02.2020) seine Schwerpunkte in folgenden Bereichen setzen:

Wohnungsbau

Tourismus

Landwirtschaft

Soziales

Infrastruktur

