Wenn der Weißstorch zum "Kollisionsrisiko" wird Stand: 20.01.2022 19:13 Uhr Der Landkreis Wesermarsch will Niedersachsens Erfolgsgeschichte bei regenerativen Energien mit dem Bau eines neuen Windparks fortschreiben. Doch ein Storchennest in der Nachbarschaft sorgt für Ärger.

Einmal in Betrieb, würde die Anlage das Vogelpaar in Ovelgönne stören. Der Abstand zwischen Nisthilfe und dem geplanten Windpark betrage nach Angaben eines Landkreissprechers weniger als 1.000 Meter, es gäbe also ein "Kollisionsrisiko" für die Störche. Nun fordert der Landkreis den Storchenfreund Peter Schnepper auf, das Nest auf seinem Grundstück abzubauen. Der weigert sich. Er beruft sich darauf, dass Störche laut Naturschutzgesetz geschützte Tiere sind und der Abbau von Nestern strafbar – bis zu sechs Jahre Haft würden drohen. Was nun?

Erste Abriss-Aktion ist gescheitert

Jetzt hat der Landkreis ein Bauunternehmen beauftragt, das Storchennest zu entfernen. Doch auch dieses Unterfangen ist schwieriger als gedacht. So scheiterte der erste Versuch, weil das Fahrzeug im matschigen Boden stecken blieb. Für eine zweite Abriss-Aktion lässt der Landkreis Bodenplatten auf dem Acker verlegen, um an das Nest zu kommen. Viel Zeit bleibt dem Landkreis nicht mehr: Im Frühling kommen die Störche aus dem sonnigen Süden zurück.

