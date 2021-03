Weniger Heuler: Corona-Zeit bringt mehr Ruhe für Seehunde Stand: 30.03.2021 16:45 Uhr Die Corona-Pandemie scheint in manchen Bereichen auch etwas Gutes zu haben. Heuler, also junge Seehunde, sind zuletzt weniger von ihren Müttern getrennt worden.

Wenn ein Jungtier seine Mutter verliert und gefunden wird, dann landet es allzu häufig in der Seehundstation in Norddeich. Dort sind derzeit noch viele Becken leer, weil die Heuler-Saison eigentlich erst nach Ostern beginnt. Doch Tierpfleger Tim Fetting geht davon aus, dass auch in diesem Jahr weniger Heuler aufgepäppelt werden müssen als in den Jahren vor der Pandemie. Bereits 2020 sei die Zahl der Heuler in der Seehundstation zurückgegangen.

Weniger Touristen am Wattenmeer

Fetting vermutet, dass die Seehunde zuletzt seltener gestört worden sind, da wegen der Corona-Pandemie weniger Touristen den Nationalpark Wattenmeer besucht haben. Dementsprechend wurden offenbar auch weniger Heuler von ihren Muttertieren getrennt.

Seehund-Population stabil

Auch das Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES), dass die Seehunde jedes Jahr von einem Flugzeug aus zählen lässt, stellt laut dem NDR in Niedersachsen fest: Die Seehund-Population ist derzeit sehr gesund und stabil. Fetting appelliert dennoch an alle Wattbesucher, auch künftig deutlichen Abstand zu Robben und Seehunden zu halten, um die Tiere nicht zu verschrecken.

Kegelrobbe und Seehunde seien, so Fetting, die beiden größten Raubtierarten in Deutschland. Wer die Tiere beobachten wolle, könne das in der Seehundstation tun, wenn diese wieder öffnen.

