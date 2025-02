Stand: 10.02.2025 09:33 Uhr Wendemanöver missglückt: Betrunkener landet mit Auto im Graben

Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht zum Sonntag bei Westerstede (Landkreis Ammerland) beim Versuch gescheitert, in einer Grundstückseinfahrt zu wenden. Der 40-Jährige habe die Einfahrt gleich um mehrere Meter verpasst und sei in einem Graben gelandet, so die Polizei. Demnach versuchte der Mann aus Wiesmoor noch mehrfach vergeblich, seinen Pkw aus dem Graben zu manövrieren. Dabei sei die Kante des wasserführenden Grabens beschädigt worden. Bei einem Atemalkoholtest stellte die Polizei bei dem Mann einen Wert von 1,49 Promille fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Verletzt wurde der Mann bei dem Unfall nicht.

