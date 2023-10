Stand: 05.10.2023 06:21 Uhr Weltkriegsgranate in Weyhe kontrolliert gesprengt

In Weyhe im Landkreis Diepholz, ist in der Nacht zu Donnerstag eine Weltkriegsgranate entdeckt und unschädlich gemacht worden. Bei der kontrollierten Sprengung im Ortsteil Melchiorshausen seien keine Schäden entstanden, teilte die Polizei Diepholz via Twitter mit. Für die Zeit der Entschärfung mussten Anwohnerinnen und Anwohner rund 300 Meter um den Fundort der Granate ihre Häuser verlassen. Das seien fast 500 Menschen gewesen, so die Polizei Weyhe. Nach der Sprengung wurde der gesperrte Bereich aufgehoben. Die Anwohner konnten gegen 23:30 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurück.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.10.2023 | 06:30 Uhr